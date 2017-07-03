На юге Франции возле мечети произошла стрельба

Пострадавшими в результате стрельбы рядом с мечетью, расположенной в городе Авиньон (департамент Воклюз), оказались восемь человек. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, соответствующую информацию распространили журналисты издания La Provence. В настоящее время известно, что огонь из оружия открыли двое мужчин одетых в капюшоны. Они прибыли к мечети на автомобиле. В их руках было ружье и пистолет.
Согласно информации сотрудников полиции, это происшествие не стоит считать террористическим актом. По словам правоохранителей, стрельба могла быть вызвана ссорой между молодыми людьми. Пока что злоумышленников никто не задерживал. Среди получивших ранение – девочка семилетнего возраста.
Напомним, что в минувшем месяце в ночном клубе в городе Литл-Рок (американский штат Арканзас) в результате стрельбы были ранены 25 человек, еще трое были травмированы. Местом перестрелки оказался клуб Power Ultra Lounge. В день происшествия в заведении выступал рэп-исполнитель Finese2Tymes. В полиции отвергли предположение о теракте и отметили, что речь шла о конфликте между посетителями ночного клуба.