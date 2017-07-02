У Німеччині відбувся багатотисячний протест проти політики країн G20

В неділю, 2 липня, в німецькому Гамбурзі відбувся багатотисячний протест, учасники якого виступали проти політики країн Великої двадцятки, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Джерела наводять різні цифри щодо кількості учасників. Зокрема, організатори заходи заявлять про майже 18 тисяч демонстрантів, поліцейські ж повідомляють про 8 тисяч активістів, які вийшли на вулиці Гамбурга. Слід відмітити, що ця акція є однієї 30 подібних заходів, що заплановані напередодні або під час саміту лідерів країн G20, що відбудеться 7 та 8 липня в цьому ж місті.
На вулиці вийшли представники професійних спілок, фермери, активісти об’єднань захисту прав споживачів, захисники довкілля та представники церковних організацій. Вони виступають не лише проти самого заходу, який прийматиме Гамбург, а й проти політики, яку проводять ці країни, зокрема, в сферах торгівлі та захисту клімату. Активісти з плакатами закликали боротися з бідністю, дбати про клімат та демократичні засади в країнах. Представники німецького уряду зауважили, що вони нічого не мають проти мирних протестів, однак виступають проти насильницьких заходів за участі радикальних сил. Щоправда, як зазначили поліцейські, цей протест був мирним.