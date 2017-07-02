Павло Правий: Україна зробила неможливе

Як інформує replyua.net, блогер та історик Павло Правий вважає, що українські підприємці зробили неможливе, - відповідний допис він розмістив у соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що у суспільстві панує думка, що Україна постачає до ЄС виключно сировину та продукти сільського господарства. Тим не менш, не всі знають, що житомирські агрофірми постачають до Швейцарії екологічну чисту пшеницю, що молочні продукти возять літаками в ОАЕ. Про три з половиною тисячі тон меду не написав хіба лінивий, так само як і про курятину, олію, суниці, соки, молочку та цукерки.
Але 44 товарні позиції експортуються виключно до ЄС, серед них, наприклад, казеїн, срібло, моторні транспорті засоби, буксири та судна штовхачі – високотехнологічні товари. Ми почали постачати до ЄС бульдозери та самохідні екскаватори. Звісно, поки що це мізер, але головне інше – тенденція. Це – як злива, яка починається з окремих крапель, але потім її вже нікому не сила зупинити. Наприклад, у 2017 році на ЄС припадає 38,4% українського експорту, а на РФ – 9%. У 2014 було точно навпаки. Тобто, за два роки війни українські підприємці переорієнтувались повністю. Це просто неможливо, але це факт, - зауважує блогер.