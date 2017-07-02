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Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах
Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на стратегически важных выборах в законодательное собрание Токио. Окончательных цифр пока нет, но масштабы провала уже называют историческими. На момент подсчета половины из 127 депутатских мест в Токийском парламенте кандидаты от правящей партии Абэ-сан получили только 5 мандатов.

По мнению украинского политолога Александра Хоруженко, избирателей не устраивает, к примеру то, что премьер, если верить прессе и оппозиции, оказывал поддержку по меньшей мере двум коммерческим проектам своих друзей и знакомых. Это не грубая коррупция за деньги, это покровительство, но японское общество такие вещи не терпит. Раздражает высокомерие Абэ и его окружения – они имеют большинство в обеих палатах парламента и слишком уж стали плевать на оппозицию и процедуры. «Особый привет любимице премьера – министру обороны, которая сдуру призвала токийцев голосовать за правящую партию от имени вооруженных сил. Это вызвало бурю в прессе: чиновник нарушила целый ряд законов, запрещающих армии участвовать в политике. Есть и еще факторы, но главное - похоже, что премьер Абэ прошел пик своей былой популярности и полетел под уклон», – отметил эксперт.

По его словам, победительницей в Токио стала партия крайне энергичной губернаторши японской столицы Юрико Коикэ, бывшей звезды телевидения, отлично понимающей силу масс-медиа. Она была «шишкой» в правящей партии, потом с ней поругалась и теперь Абэ об этом может только сожалеть. О напористой Коикэ-сан все больше говорят, как о потенциальном национальном лидере, будущем премьере. О России на нынешних выборах, ясное дело, не вспоминали, но провал в Токио, конечно, сковывает возможности Абэ экспериментировать во внешней политике, в том числе по Южным Курилам.
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