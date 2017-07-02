Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

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Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на стратегически важных выборах в законодательное собрание Токио. Окончательных цифр пока нет, но масштабы провала уже называют историческими. На момент подсчета половины из 127 депутатских мест в Токийском парламенте кандидаты от правящей партии Абэ-сан получили только 5 мандатов.По мнению украинского политолога Александра Хоруженко, избирателей не устраивает, к примеру то, что премьер, если верить прессе и оппозиции, оказывал поддержку по меньшей мере двум коммерческим проектам своих друзей и знакомых. Это не грубая коррупция за деньги, это покровительство, но японское общество такие вещи не терпит. Раздражает высокомерие Абэ и его окружения – они имеют большинство в обеих палатах парламента и слишком уж стали плевать на оппозицию и процедуры. «Особый привет любимице премьера – министру обороны, которая сдуру призвала токийцев голосовать за правящую партию от имени вооруженных сил. Это вызвало бурю в прессе: чиновник нарушила целый ряд законов, запрещающих армии участвовать в политике. Есть и еще факторы, но главное - похоже, что премьер Абэ прошел пик своей былой популярности и полетел под уклон», – отметил эксперт.По его словам, победительницей в Токио стала партия крайне энергичной губернаторши японской столицы Юрико Коикэ, бывшей звезды телевидения, отлично понимающей силу масс-медиа. Она была «шишкой» в правящей партии, потом с ней поругалась и теперь Абэ об этом может только сожалеть. О напористой Коикэ-сан все больше говорят, как о потенциальном национальном лидере, будущем премьере. О России на нынешних выборах, ясное дело, не вспоминали, но провал в Токио, конечно, сковывает возможности Абэ экспериментировать во внешней политике, в том числе по Южным Курилам.