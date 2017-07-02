Блогер: це дуже хрінова історія

Блогер Дмитро Вовнянко дав коментарі з приводу скандального затримання в Італії українського громадянина, - повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.
Так, за словами блогера, український громадянин, якого заарештували в Італії – Віталій Марків. Затриманий був замісником командира взводу в батальйоні імені КУльчицького, пішов на війну добровольцем ще у першій хвилі – до цього був на Майдані. Марківу інкримінують вбивство італійського журналіста Андреа Роккіеллі – мовляв, він завдав смерті останньому влітку 2014 року, під час боїв за звільнення Слав’янська. Зрозуміло, що всі шанувальники Путіна зараз ледь не танцюють з радощів.
Варто зауважити, що Марків – це саме той боєць, який з італійськими журналістами, які висвітлювали проведення АТО, говорив їх рідною мовою. Саме на основі цього сюжету російські ЗМІ потім склепали новину про те, що у Національній Гвардії служать іноземні найманці. Натомість – весь світ зміг зробити висновки про рівень освіти українських солдатів. Загалом, італійські правоохоронці схопили першого-ліпшого члена батальйону. Оце така вам Європа. Дуже хрінова історія вимальовується, - наголошує блогер.