валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Блогер: це дуже хрінова історія

Блогер: це дуже хрінова історія
Блогер Дмитро Вовнянко дав коментарі з приводу скандального затримання в Італії українського громадянина, - повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.

Так, за словами блогера, український громадянин, якого заарештували в Італії – Віталій Марків. Затриманий був замісником командира взводу в батальйоні імені КУльчицького, пішов на війну добровольцем ще у першій хвилі – до цього був на Майдані. Марківу інкримінують вбивство італійського журналіста Андреа Роккіеллі – мовляв, він завдав смерті останньому влітку 2014 року, під час боїв за звільнення Слав’янська. Зрозуміло, що всі шанувальники Путіна зараз ледь не танцюють з радощів.

Варто зауважити, що Марків – це саме той боєць, який з італійськими журналістами, які висвітлювали проведення АТО, говорив їх рідною мовою. Саме на основі цього сюжету російські ЗМІ потім склепали новину про те, що у Національній Гвардії служать іноземні найманці. Натомість – весь світ зміг зробити висновки про рівень освіти українських солдатів. Загалом, італійські правоохоронці схопили першого-ліпшого члена батальйону. Оце така вам Європа. Дуже хрінова історія вимальовується, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
19806

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
16215

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

Блогер: це дуже хрінова історія

Політолог: нардепи не знищать основний інструмент маніпуляції

Відомо, хто повідомив про причетність українця Марківа до загибелі італійського журналіста на Донбасі

Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

 Новости за день