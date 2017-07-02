В Уэльсе не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллион фунтов

Организаторы британской лотереи EuroMillions заявили о том, что не могут разыскать человека, купившего выигрышный билет. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, выигрыш по этому билету составил порядка 1 миллиона 300 тысяч долларов, или 1 миллион фунтов.
Организаторам лотереи известно лишь то, что билет был приобретен в Уэльсе, в небольшом графстве Мертир-Тидфил. Как подчеркнули организаторы, крупный выигрыш был разыгран в начале февраля, однако прошло уже несколько месяцев, а никто за выигрышем так и не пришел. «Мы призываем всех еще раз проверить свои старые билеты или поискать, не завалялся где-то билет EuroMillions», заявил главный советник Национальной лотереи Энди Картер.
По его словам, у владельца выигрышного билета остается всего один месяц – 2 августа выплата всех выигрышей прекратится, а сам билет аннулируют. Напомним, что недавно россиянин из Сочи выиграл рекордную сумму в несколько миллионов долларов, а несколькими месяцами ранее крупно повезло жителю Эстонии, который получил денежный выигрыш в размере 1 миллиона 155 тысяч евро. Он купил билет лотереи Евроджекпот.