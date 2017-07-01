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Альтернативи Мінську немає – МЗС Франції

Альтернативи Мінську немає – МЗС Франції
Новий керівник французького Міністерства закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан вважає, що на даний момент альтернативного варіанту для мінського процесу немає, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Ле Дріян зауважив, що ні представники України, ні Російської Федерації не мають уявлення про альтернативний формат переговорів. Саме тому у МЗС Франції переконані, що нинішній Мінський процес варто продовжувати. Міністр закордонних справ Франції наголосив, що наразі важливо, аби обидві сторони вжили необхідні нагальні заходи, а саме мова йде про обмін полоненими та відведення важкої військової техніки від лінії розмежування. Це, за словами Ле Дріана, потрібно зробити до старту нового етапу переговорного процесі у нормандському форматі.

Крім того, французький урядовець підтвердив, що рішення щодо продовження дії санкційних обмежень проти Російської Федерації у Європейському Союзу було схвалено одноголосно всіма країнами-членами ЄС, однак дипломат відмітив, що ці обмеження мають зворотній характер, тому в разі покращення ситуації, санкції можуть скасувати.
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