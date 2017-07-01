Зубов: глум Кремля над трибуналом по МН-17 закінчиться покаранням для злочинців

Російський історик Андрій Зубов розмірковує з приводу покарання, яке рано чи пізно понесе Росія за свої злочини в Україні, зокрема – за катастрофу літака МН-17, - інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».
Так, Зубов нагадує, що наступного тижня у Нідерландах нарешті визначаться з форматом трибуналу щодо катастрофи МН-17, яка забрала життя майже трьох сотень ні в чому не повинних людей. Київ всіляко співпрацює з Амстердамом для того, щоб з’ясувати всі обставини трагедії, а Росія лиш глумиться з людського горя, влаштовуючи чергові танці на кістах. Наприклад, представник російського Міністерства оборони Концевич заявив, що з таким же успіхом можна шукати тих, хто винуватий у нахилі Пізанської вежі.
Зубов зауважує, що трибунал відбудеться і на ньому, скоріше за все, доведуть винуватість Росії. І нова Росія, в якій не буде Путіна, визнає і прийме результати цього розслідування. Про цей злочин повідомлять по телебаченню і напишуть газети. І Росія виплатить компенсації жертвам так, як це колись зробила Німеччина після Нюрнберзького трибуналу. А ті, хто зараз має нахабство потішатись над трагедією, практично стали співучасниками злочину. І вони понесуть покарання – одного дня, - наголошує історик.