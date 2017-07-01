Італійська поліція заарештувала українця за підозрою у вбивстві журналіста на Донбасі

В місті Павія, що на півночі Італії, був заарештований громадянин України та колишній військовослужбовець Віталій Марків, якого підозрюють у вбивстві італійського журналісті Андреа Рокеллі навесні 2014 року поблизу Слов’янська, що на Донеччині, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію сьогодні, 1 липня, оприлюднив заступник генпрокурора України Євген Єнін. Він зазначив, що представники Генеральної прокуратури України вже звернулися до влади Італії, аби вони надали вагомі докази, які підтвердять провину українця або ж негайно відпустять його на свободу. Єнін додав, що наразі ГПУ активно співпрацює з італійськими правоохоронцями в рамках справи щодо загибелі італійця Андреа Рокеллі та росіянина Андрія Миронова. Зокрема, представники української Генпрокуратури передали італійцям результати допитів свідків та висновки експертиз. Українське слідство визначило, що 2 чоловіки загинули внаслідок обстрілів зі сторони сепаратистів.
Варто нагадати, фотограф з Італії Андреа Рокеллі та його російський перекладач Андрій Миронов отримали смертельні поранення під час обстрілів поблизу тоді ще захопленого сепаратистами Слов’янська в травні 2014 року.