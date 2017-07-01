Метеорологи предупредили о сильнейшей затяжной жаре по всей Европе

Синоптики заявляют, что этот июнь стал самым жарким в Европе за последние несколько лет, однако июль преподнесет европейцам еще больше сюрпризов, и нужно готовиться к затяжной и сильной жаре. Как информирует replyua.net, такой материал был размещен метеорологами на портале Realist.Online.
Самая высокая температура в ближайшие дни ожидается в Португалии и Испании, а в Нидерландах, Швейцарии, Франции и Великобритании частота и интенсивность жарких дней этим летом возрастет в четыре раза! «Мы смоделировали динамику температур при современном климате и вариант, как могла бы меняться погода без человеческого фактора. Сравнили — и исходя из этого рассчитали факторы риска», предупредил Фредерик Отто, профессор Оксфордского университета. Другие ученые уже полностью подтвердили влияние людей на климат и рассказали о последствиях.
Один из исследователей считает, что через 20-25 лет такие жаркие дни станут абсолютной нормой для каждого европейского государства. Кроме того, жара будет сопровождаться грозами, ливнями и градом, а зимой увеличится количество снегопадов.