Петр Порошенко простился с Гельмутом Колем

Сегодня, 1 июля, Петр Порошенко прибыл в Страсбург, чтобы проститься с Гельмутом Колем, бывшим немецким канцлером. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины, глава государства принял участие в церемонии прощания с немецким политиком.
«Сегодня в Страсбурге Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию. Великим лидером объединенной Европы и большим другом Украины», заявил Порошенко. По словам президента, он от имени всего украинского народа выразил признательность и почтение немцу и очень большому европейцу за все, что тот сделал. Глава государства подчеркнул важную черту канцлера – способность справляться даже с самыми сложными задачами, и именно Коль, по мнению Порошенко, смог найти общий язык с руководством СССР, были сделаны большие шаги в установлении мира.
«Сегодня пришло время, чтобы мы научились у канцлера Коля, как решать сложные, проблемные вопросы. Я оптимист, и я верю в то, что объединенными усилиями Европы и мира мы можем вернуть мир в Украину, мир в Европу», добавил украинский президент.