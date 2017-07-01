Украинскому бойцу АТО инкриминируют убийство итальянского журналиста

В Италии задержали бывшего бойца Национальной Гвардии Виталия Маркова, позывной «Итальянец». Парню инкриминируют убийство итальянского репортера Андреа Рокелле в Славянске в 2014 году. Рокелле погиб в результате минометного обстрела. Нашей стороной было доказано, что огонь велся со стороны террористов.
Как пишет известный украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай, дело даже не в том, что официальный Киев доказал, что обстрел велся именно со стороны сепаратистов. Суть в том, что Виталий никак никого не мог убить из миномета, потому как в 2014 году минометов в Нацгвардии не было. У подразделения Национальной Гвардии на Карачуне было только стрелковое оружие и один сломанный АГС, который по своим ТТХ не мог физически дострельнуть до Славянска. Этому есть свидетельства журналистов, что посещали Карачун и видели все позиции, журналы получения оружия, штатка батальона на 2014 год.
«Единственное, что могут инкриминировать взаправду – это наличие у него итальянского гражданства на момент 2014 года, но и это еще нужно доказать», – резюмировал волонтер.