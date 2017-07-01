Євген Магда: виконуючим обов’язки президента ПАРЄ стане українець Георгій Логвінський

Як передає replyua.net, нинішній голова ПАРЄ Педро Аргамунт, якому 158 членів Асамблеї висловили недовіру вже восени може попрощатися зі своїм кріслом, адже сумніві у його зв’язках з Росією вже немає ні у кого. Для України відставка Аргамунта важлива ще й тому, що виконувати обов’язки президента ПАРЄ буде перший заступник Аргамунта українець Георгій Логвінський про це в ефірі телеканалу «Рада» в програмі «Акценти тижня» повідомив відомий український політолог Євген Магда.
За його словами, делегація Росії, яка з різних причин з 2014 року не бере участь у засіданні ПАРЄ взяла курс на розхитування ситуації у ПАРЄ зсередини для того, щоб підірвати її, як майданчик для діалогу європейських парламентаріїв.
На думку політолога, на разі в Росії прекрасно розуміють, що втратили останній шанс якось вплинути на ПАРЄ, шляхом управління повністю керованих Аргамунтом, адже він практично втратив довіру, а відтак і крісло очільника ПАРЄ. Звісно, серед членів ПАРЄ є деякі країни, які в якійсь мірі залежні від Росії, але ключову роль у прийнятті тих чи інших рішень вони вже не відіграють.