В ЄС затвердили нові правила прикордонного контролю

Посли країн-членів Євросоюзу в п'ятницю підтримали досягнуту раніше угоду між мальтійським головуванням в Раді ЄС і представниками Європарламенту про створення системи автоматичної реєстрації в'їзду-виїзду громадян третіх країн в рамках Шенгенської зони. Як передає replyua.net, про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Так, вже відомо, що нова система буде діяти як по відношенню до іноземців, що в'їжджають в Шенген за візами, так і в відношення громадян, що перетинають кордони ЄС без віз для короткострокових поїздок на період не більше 90 днів протягом півроку.
Нова система в'їзду-виїзду буде зберігати інформацію про особу і документах мандрівників, а також зберігати біометричні дані (включаючи відбитки пальців і фотографію). Ці дані будуть зберігатися в єдиній системі терміном від трьох до п'яти років. Збережена інформація буде доступна для прикордонних органів і органів влади держав-членів ЄС, компетентних перевіряти, чи виконує громадянин третьої країни умови в'їзду або перебування.
В ЄС сподіваються, що нові правила допоможуть скоротити час перетину кордону і підвищать якість прикордонних перевірок, а також допоможуть в боротьбі з тероризмом, дозволяючи правоохоронцям отримати доступ до історії перетинів кордонів мандрівників.