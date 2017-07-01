Во Франции начато еще одно расследование против Ле Пен

Власти Франции сегодня заявили о начале официального расследования в отношении Марин Ле Пен, лидера Национального фронта. Политика подозревают в махинациях, связанных с выплатой зарплат ее помощникам из средств Европейского Союза.
Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, Ле Пен подозревается в злоупотреблении доверием. Как сообщил агентству Франс пресс адвокат Ле Пен, обвинения связаны с оплатой ее помощников из средств Европарламента. По данным французской прокуратуры, соратники Ле Пен по партии незаконно потратили на эти цели миллионы евро. Напомним, что Ле Пен удалось выйти во второй тур выборов президента Франции, однако она уступила Эммануэлю Макрону, причем он победил с большим отрывом.
В феврале этого года Марин было выдвинуто предварительное обвинение, также обвинялся и Фредерик Шатийон, известный бизнесмен, в том, что он предоставил Национальному фронту незаконную ссуду. Катерин Гризе, помощнице Марин Ле Пен, было предъявлено подозрение в получении средств в рамках уже другого следствия.