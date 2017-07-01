Эксперт: в России уже признали, что с Аргамунтом прокололись

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Неожиданно в Страсбурге во время заседания ПАСЕ главной темой работы стала отставка президента ассамблеи, испанского сенатора Педро Аграмунта. 30 июня стало известно, что более 160 депутатов ПАСЕ подписались под документом, который запускает процедуру прекращения полномочий главного руководителя ассамблеи. Педро Аграмунт не стал оставаться в стороне и в одном из своих интервью обвинил «русофобов и скандинавов» в попытке его снять. Он обвиняет норвежских депутатов, которые зарегистрировали эту петицию и «русофобами» он называет всех остальных, в том числе и украинцев.Как рассказал в эфире одной из радиостанций эксперт-международник Андрей Бузаров, голосование до октября не будет. Скорее всего, Аграмунт не будет подавать в отставку. Не исключено, что даже будет судиться. Для него важно – не признать российского фактора и не признать, что действительно были какие-то закулисные переговоры. В Совете Европы создана же комиссия по расследованию коррупционных дел, которая хочет заниматься не только Аграмунтом, но и окружением Аграмунта.Эксперт подчеркивает, что для России было важным вернуться в ПАСЕ и попытаться как-то «поднять бучу» по многим вопросам, но они видят, что это нереально и пытаются найти другие ниточки для воздействия на эту структуру и на те страны, которые входят в ПАСЕ. Частично им это удается, но с Аграмунтом не получилось и еще не факт, что человек, который придет на замену Аграмунту не будет пророссийским.