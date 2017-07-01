В МИД Польши нашли еще одну возможность помочь Украине

Власти Республики Польша намерены воспользоваться своим членством в Совете Безопасности ООН для поиска возможностей нормализации ситуации на Донбассе. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Укринформ», соответствующую точку зрения в интервью журналистам озвучил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский. При этом высокопоставленный политик добавил, что в первых числах прошлого месяца во время заседания Генассамблеи ООН Польша была избрана членом Совбеза на 2018 – 2019 годы.
«С украинской стороной мы бы хотели провести переговоры относительно возможности использования нашего членства в Совете Безопасности для возможности найти выход из ситуации, возникшей в связи с российской агрессией на Донбассе», - сказал Витольд Ващиковский.
Вместе с тем, политик добавил, что окончательное решение будет принимать украинская власть, которая, впрочем, «пока не выносила данный вопрос на обсуждение». Польский политик подчеркнул, что в Варшаве совершенно четко осознают, что если военный конфликт в Украине обострится, от этого непосредственным образом пострадает Польша.