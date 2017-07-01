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Составлен рейтинг самых динамически развивающихся европейских городов

Составлен рейтинг самых динамически развивающихся европейских городов
Сотрудники компании Savills Investment Management составили рейтинг самых динамически развивающихся европейских мегаполисов, поставив британскую столицу Лондон на первое место, сообщает replyua.net. Специалисты проанализировали развитие 130 городов Европы, учитывая инфраструктуру, прирост населения, благополучие граждан, экономику.

Кроме того, в рейтинге участвовали только большие города, население которых составляет не менее 250 тысяч жителей. Лондон смог набрать 98 баллов из ста возможных, следом за ним расположился Париж, столица Франции, однако он набрал всего 80 баллов. Тройку лидеров замыкает еще один британский город Кембридж, набравший 77 баллов. В рейтинг попал лишь один украинский город – Киев, однако он набрал минимальное количество баллов – 23, а инфраструктуре столицы Украины эксперты присудили только один балл.

В десятку динамично развивающихся европейских городов попали Берлин, Амстердам, Дублин, Мюнхен, Цюрих, Эдинбург и Стокгольм. Впрочем, Киев может похвастаться попаданием в другой рейтинг – он оказался в Топ-10 самых дешевых городов мира для иностранных туристов.
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