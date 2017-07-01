Аграмунт обвинил украинцев в антикампании против него

Педро Аграмунт, президент ПАСЕ, сразу после того, как была инициирована его отставка, сделал заявление о том, что антикампания против него была возглавлена украинцами, и он «стал жертвой только из-за того, что стремился к диалогу».
Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, Аграмунт подчеркнул, что он занимает такую же позицию по РФ и Сирии, как Эммануэль Макрон, но миссия в Сирию была продиктована лишь желанием подойти к проблеме с миром и открытостью. «Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона показывают, что его позиция по сирийскому кризису не отличается от моей. Другие лидеры во всем мире также заявили, что обязательно надо привлекать к диалогу все стороны, включая нынешнее сирийское правительство. Все эти заявления приветствовались международным сообществом», подчеркнул Аграмунт.
По его словам, антикампанию проводила украинская делегация, и она руководствовалась только своим отношением к России, также украинцам помогали крайние левые и социалисты, и делали они это только «для личного удовольствия, чтобы его уничтожить и свести счеты». В своем заявлении президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт также заявил, что принятые в ПАСЕ новые правила процедуры его отставки являются незаконными и нечестными.