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Росія остаточно розлаялась з ПАРЄ

Росія остаточно розлаялась з ПАРЄ
У Москві стверджують, що ПАРЄ деградує через відсутність там російських делегатів, - про це новинному ресурсу replyua.net стало відомо з матеріалів порталу «Європейська правда».

Так, офіційний сайт російського зовнішньополітичного відомства містить повідомлення, відповідно до якого РФ відмовляється від сплати щорічного внеску до бюджету Ради Європи до того моменту поки повноваження російських парламентарів у ПАРЄ не будуть відновлені у повному обсязі. Відповідно до офіційного повідомлення, росіяни вже поінформували про такі дії генсека Ради Європи Турб’єрна Ягланда.

Росіяни заявляють, що з 2014 року - моменту введення санкцій проти Російської Федерації у цій організації - ПАРЄ «тільки глибше і глибше деградує». Більше того, легітимність генерального секретаря Ради Європи, його заступників, комісара з прав людини та суддів Європейського суду з прав людини Росія розглядає виключно у контексті відносин з Москвою – мовляв, якщо російські делегати не голосували під час заміщення відповідних посад, то і повноважень у цих осіб немає. Нагадаємо, російську делегацію у ПАРЄ позбавили права голосу у 2014 році у зв’язку з анексією Криму та агресією проти України на Донбасі.
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