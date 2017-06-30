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Британець намагався заробити на пожежі в Grenfell Tower

Британець намагався заробити на пожежі в Grenfell Tower
Громадянин Великобританії намагався підзаробити на масштабній пожежі 24-поверховому буднику, заявивши, що в результаті цієї трагедії він втратив дружину та сина, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відомо, що чоловіка звати Ань Нху Нгуєн, йому 52 роки і він не має постійного місця проживання. Він звернувся до місцевих органів, намагаючись домогтися отримання фінансової допомоги та житла. Однак правоохоронці викрили шахрайську схему, яку спробував реалізувати чоловік і нині британця заарештовано. Наразі він очікує на судове засідання, в результаті якого суд має вирішити його долю.

Варто нагадати, що в результаті пожежі в лондонській багатоповерхівці загинули і вважаються безвісти зниклими щонайменше 80 осіб. У британській поліції заявили, що точне число жертв можливо буде встановити лише через декілька місяців. Щоправда поліцейські висловили думку, що у 23 з 129 квартир не вижила жодна особа. Очільниця уряду Сполученого Королівства Тереза Мей раніше дала обіцянку, що постраждалі сім’ї, які тепер не мають даху над головою, отримають нове житло та грошові компенсації. Крім того, в уряді наполягають на ретельному розслідуванні масштабної катастрофи.
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