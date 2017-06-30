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Стала известна важная деталь в расследовании дела МН17

Стала известна важная деталь в расследовании дела МН17
Суд над лицами, причастными к авиакатастрофе, произошедшей на Донбассе летом 2014 года, состоится, скорее всего, в Нидерландах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на RTL Nieuws, об этом заявили сразу несколько международных источников. По информации издания, правительство Нидерландов собирается совсем скоро обсудить стратегию.

Помимо Нидерландов, это решение также должны будут принять Бельгия, Малайзия, Австралия и Украина, - страны, входящие в международную следственную группу. По сообщениям издания, суд в Нидерландах является наиболее вероятным сценарием, поскольку большинство жертв авиакатастрофы являлись гражданами этого государства. Напомним, что 17 июля исполнится ровно три года с того дня, как на Донбассе упал малайзийский Боинг-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Никто из членов экипажа и пассажиров не выжил. Эта авиакатастрофа унесла жизни 298 человек.

По предварительной версии следствия, самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», которую на Донбасс привезли из России. В катастрофе многие эксперты обвиняют Россию, однако пока официальные результаты обнародованы не были.
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