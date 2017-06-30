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Власти Германии разрешили однополые браки в стране

Власти Германии разрешили однополые браки в стране
Немецкий парламент поддержал разрешение на заключение однополых браков в Германии.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Медузу, в Бундестаге за этот законопроект отдали свои голоса даже члены Блока партий Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз, которые ранее выступали против однополых браков в стране. Впрочем, они изменили свое мнение сразу после того, как Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила, что этим партиям придется проголосовать, руководствуясь не партийными настроениями, а только своей совестью. Однако интересно и то, что сама Меркель продолжает выступать против такой инициативы и неоднократно заявляла, что однополые браки нельзя разрешать в Германии. Напомним, что ранее епископальная церковь Шотландии разрешила представителям сексуальных меньшинств венчаться в церкви.

Представители шотландского духовенства внесли поправки в закон, предусматривающий разрешение на брак только между мужчиной и женщиной. Церковь Шотландии стала первой крупной в Великобритании христианской церковью, разрешившей однополые браки. Теперь гомосексуалисты из всех англиканских церквей могут венчаться в Шотландской церкви.
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