Власти Германии разрешили однополые браки в стране

Немецкий парламент поддержал разрешение на заключение однополых браков в Германии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Медузу, в Бундестаге за этот законопроект отдали свои голоса даже члены Блока партий Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз, которые ранее выступали против однополых браков в стране. Впрочем, они изменили свое мнение сразу после того, как Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила, что этим партиям придется проголосовать, руководствуясь не партийными настроениями, а только своей совестью. Однако интересно и то, что сама Меркель продолжает выступать против такой инициативы и неоднократно заявляла, что однополые браки нельзя разрешать в Германии. Напомним, что ранее епископальная церковь Шотландии разрешила представителям сексуальных меньшинств венчаться в церкви.
Представители шотландского духовенства внесли поправки в закон, предусматривающий разрешение на брак только между мужчиной и женщиной. Церковь Шотландии стала первой крупной в Великобритании христианской церковью, разрешившей однополые браки. Теперь гомосексуалисты из всех англиканских церквей могут венчаться в Шотландской церкви.