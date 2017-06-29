Березовец: благодаря нашим дипломатам правда о войне Кремля против Украины дошла до представителей всех стран Совета Европы

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Несмотря на санкции и критики в адрес России влияние Кремля во Франции и ПАСЕ остается довольно ощутимым, также, как и во всей Европе. Эта неприятная истина не должна и не может служить оправданием для того, чтобы просто смириться с данным фактом. Потому каждодневная, рутинная дипломатическая работа по развенчиванию пропаганды Москвы не настолько захватывающа, но и крайне необходима. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец.«По признанию представителей ПАСЕ, презентация англоязычного доклада Украинского института будущего по итогам трехлетия аннексии Крыма и книги Владимира Горбулина «The world hybrid war» были одними из самых посещаемых и успешных за последние годы. Огромная заслуга в этом принадлежит вице-президенту ПАСЕ, моему другу Георгию Логвинскому, руководителю украинской делегации в ПАСЕ Владимиру Арьеву», – написал Тарас Березовец.Он добавляет, что, благодаря нашим украинским дипломатам правда о войне Российской Федерации против Украины дошла до представителей всех стран Совета Европы. Также важно то, что в день презентации напротив ПАСЕ прошел пикет в поддержку Украины и Грузии. «Искусство против лжи и насилия. Уверен, добро победит», – резюмировал Березовец.