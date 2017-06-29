Италия собирается закрыть морские порты для нелегальных мигрантов

Маурицио Массари, представитель Италии в Евросоюзе, сделал заявление о том, что из-за наплыва нелегальных мигрантов Италия закроет морские порты для иностранных судов. Такое заявление прозвучало во время встречи с Димитрисом Аврамопулосом, еврокомиссаром по внутренним делам, передает replyua.net со ссылкой на итальянское издание «Ла Репаблика».
«Италия с учетом сложившейся критической ситуации не может гарантировать высадку в своих портах с иностранных кораблей. Таким образом, Италия может закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря», заявил Массари. По его словам, только за последние дни в Италию нелегально прибыли около двенадцати тысяч мигрантов, и это рекордное число. Серджо Маттарелла, президент Италии, в свою очередь отметил, что ситуация с мигрантами остается очень непростой, и, если она будет развиваться теми же темпами, Италия не сможет контролировать процесс.
Напомним, что мигранты хлынули в Европу из-за конфликтов на Ближнем Востоке, в частности, из-за войны в Сирии. Только в 2015 году Европа приняла около полутора миллионов мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. В прошлом году многие мигранты, которые добирались до Европы по Средиземному морю, цели не достигли – по данным ООН, почти четыре тысячи человек утонули.