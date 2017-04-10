У МЗС Німеччини наполягають на використанні дипломатії для зміни ставлення Росії до Асада

Керівник німецького МЗС Зігмар Габріель переконаний, що змусити офіційну Москву відмовитися від підтримки сирійського диктатора Башара Асада можна лише дипломатичними методами. Про це передає replyua.net.
Міністр закордонних справ також закликає Дональда Трампа скорегувати свою позицію щодо війни в Сирії, про що він розповів в ефірі телеканалу ZDF. На переконання глави зовнішньополітичного відомства, Трампу потрібно відступити від своєї позиції щодо Сирії і зосередитися на політичних переговорах, а не тільки на військових діях, оскільки ще під час передвиборної гонки Трамп заявляв про те, що має намір «залишитися в Сирії». Габріель вважає, що політичні переговори потрібні і у випадку з Путіним, який продовжує підтримувати Асада.
«Сирійську ситуацію можна змінити, і в цьому повинні брати безпосередню участь Саудівська Аравія, Росія, Сполучені Штати і Іран. Євросоюзу потрібно також скористатися своїми відносинами з цими державами, щоб хоча б побічно впливати на ситуацію», - наголосив глава МЗС Німеччини. Нагадаємо, що відносини США і РФ знову ускладнилися після удару США по військовій базі в Сирії.