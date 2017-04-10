У Росії намагалися отруїти британських слідчих, які розслідували справу Литвиненка

Британські детективи Скотленд-Ярду, які займаються розслідуванням загибелі колишнього агента ФСБ Олександра Литвиненка, повідомили про те, що їх намагалися отруїти чаєм в Росії. Про це з посиланням на Daily Mail пише «Дождь», інформує replyua.net. Відзначається, що детективи прилетіли в Москву, щоб зустрітися з підозрюваними в отруєнні Литвиненка Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном.
Розмовляючи з Ковтуном, який перебував у лікарні, британці відзначили, що він був повністю забинтований і було видно лише його очі. Інспектор Брайан Тарп зазначив, що не впевнений, що це був дійсно Ковтун, зазначивши, що «росіяни перехитрили британців, як у шаховій грі». Детективи розповіли, що за ними велося стеження, а їх готельні номери таємно обшукали. Крім того, зник важливий доказ - запис інтерв'ю з одним з підозрюваних. У публікації не уточнюється, про який з підозрюваних йдеться.
За словами британських детективів, російські спецслужби спробували отруїти їх в офісі генпрокурора. Їм запропонували чай, після якого у детективів почалися проблеми зі шлунком. Як відомо, колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко помер від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210 в листопаді 2006 року. За версією Скотланд-Ярду, полоній Литвиненко підсипав в чай депутат Держдуми Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який в минулому був співробітником ГРУ.