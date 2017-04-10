Макрон хоче нормальних стосунків з Росією

Еммануель Макрон, який є одним з головних претендентів на пост президента Франції, заявив про необхідність його країни вести прямий діалог з Російською Федерацією. Як передає replyua.net, про це колишній міністр економіки розповів в інтерв'ю телеканалу BFMTV.
«Франції необхідно вести діалог з російським президентом Путіним, проте ні за яких обставин ми не можемо потурати тому, що він іноді захищає або схвалює. Більш того, Росію треба поставити обличчям до обличчя з її обов'язками»,- зауважив Макрон. За словами кандидата в президенти, він виступає за прямий діалог з Росією і готовий співпрацювати, проте у нього дещо інша позиція, ніж у його конкурентів Марін Ле Пен і Франсуа Фійона.
Також Макрон натякнув, що не має ілюзій щодо РФ, однак вважає, що конкуренти Фійон, Ле Пен і Меланшон «буквально зачаровані Путіним». Під час інтерв'ю Макрон додав, що схвалює удар США по сирійській військовій базі і, якщо буде доведено факт хімічної атаки, він вимагатиме від Путіна надання гарантій знищення всього хімзброї в Сирії. Як відомо, вибори французького президента відбудуться у два тури – 23 квітня та 7 травня поточного року.