Власти Польши сообщили о «новом повороте» в расследовании катастрофы самолета Качиньского

Процесс разрушения самолета Ту-154, который принадлежал польскому президенту Леху Качиньскому, при крушении возле Смоленска семь лет назад начался еще перед тем, как произошло его столкновение с объектами наземного происхождения. Как передает replyua.net со ссылкой на tvp.info, соответствующая информация была распространена Вацлавом Берчинским, возглавляющим польскую подкомиссию, занимающуюся расследованием этой авиакатастрофы.
По его словам, еще пребывая в воздухе самолет начал распадаться и терять принадлежавшие ему части, которые упали на землю до того, как произошло столкновение с березой. Эксперт также подчеркнул, что дерево никаким образом не повлияло на крушение самолета.
Берчинский подчеркнул, что такие выводы становятся очевидными в результате подробного изучения содержания разговоров между членами экипажа воздушного судна Качинського с сотрудниками контрольной вышки в Смоленске. Вместе с тем, Берчинский отказался от уточнения, может ли в перспективе факт распада самолета в воздухе перед тем, как он столкнулся с землей, быть рассмотрен в качестве покушения.