Великобританія представить свій документ щодо нових санкцій проти РФ

Під час зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» (G7), яка має відбутися в Італії протягом наступних двох днів, головний дипломат Великобританії Борис Джонсон має намір ознайомити своїх колег з інших країн з документом, який передбачає введення нових санкцій проти Росії у зв’язку з хімічною атакою, яка була здійснена на території, яку контролюють сирійські повстанці. Про це передає replyua.net з посиланням на Times.
Серед головних вимог офіційного Лондона до Москви – відмова від підтримки президента Сирії Башара Асада. Якщо Кремль цього не зробить, санкції з боку Великобританії будуть введені, перш за все, по відношенню до урядовців. Борис Джонсон заявив, що буде публікувати спеціальну заяву, яка міститиме пропозицію щодо нових санкцій.
Як уже повідомлялося, про наміри посилити антиросійські санкції напередодні повідомили у Білому домі. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавня хімічна атака у Сирії, до якої має відношення Росія, не залишиться без відповіді. Крім того, американський лідер наголосив, що його ставлення до Башара Асада відтепер докорінно змінилося.