Вслед за Януковичем: Лукашенко берет миллиардный кредит у Путина

Владимир Семашко, вице-премьер Беларуси, заявил о том, что Россия готова выделить кредит на сумму около одного миллиарда долларов, сообщает replyua.net со ссылкой на ONT.
«Мы уже успели сделать поручение выделить еще дополнительно миллиард долларов кредитов, причем на весьма выгодных условиях», заявил Семашко. Напомним, что ранее Василий Матюшевский, первый вице-премьер Беларуси, заявил о том, что Россия будет рефинансировать долговые обязательства Беларуси в размере около 800 миллионов долларов, и «сейчас идет процесс формализации достигнутых ранее соглашений между двумя государствами». Напомним, что 3 апреля состоялась очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Между двумя президентами «воцарилось полное взаимопонимание» по газовому вопросу, а также было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в этом году долговых обязательств Беларуси.
Ранее Лукашенко наотрез отказывался выплачивать России долг за газ в размере 700 миллионов долларов. Владислав Сычевич, пресс-секретарь белорусского премьера, говорил о том, что Минск «не рассматривает эти средства как долг».