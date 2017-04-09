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В Норвегії затримали росіянина, якого підозрюють в підготовці теракту

В Норвегії затримали росіянина, якого підозрюють в підготовці теракту
Норвезька поліція затримала в Осло сімнадцятирічного громадянина Російської Федерації, якому закидають підготовку теракту в столиці Норвегії, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Про це заявила речниця поліції Норвегії Сигне Аалінг. Вона повідомила, що 17-річний росіянин готувався закласти бомбу біля однієї із станцій метрополітену в Осло. Відомо, що юнак прибув на території Норвегії разом з родиною сім років тому з проханням надати їм притулок. Правоохоронці висувають хлопцеві звинувачення в незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Захист росіянина заявив, що хлопець відкидає будь-які звинувачення, що йому пред’являють. Водночас в правоохоронних органах повідомили, що розслідування в цій справі продовжується і надалі цілком ймовірні нові затримання осіб, які можуть бути причетні до організації терористичного акту в норвезькій столиці.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 квітня в центрі Осло знайшли невідомий пристрій, що був схожий на бомбу. Поліцейські оточили декілька кварталів столиці для знешкодження небезпечного предмету.
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