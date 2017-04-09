Фэллон обвинил Путина в гибели мирных сирийцев

Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании, заявил о том, что Россия виновна и несет ответственность за каждую невинную смерть в результате химической атаки в Сирии, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
По словам Фэллона, Россия будет ответственна за все действия Башара Асада до тех пор, пока не прекратит поддерживать его режим в Сирии. «За последние несколько лет у них была возможность нажать на рычаги и остановить сирийскую гражданскую войну. И России придется продемонстрировать решительность, чтобы принудить режим Башара Асада к послушанию», заявил британский министр обороны. Также во внешнеполитическом ведомстве Великобритании отметили, что мир в Сирию может прийти в том случае, если Башар Асад будет отстранен от власти.
Напомним, что Соединенные Штаты осуществили ракетный удар по военной базе правительственной армии Сирии в ночь на 7 апреля. Позже президент Дональд Трамп заявил о том, что удар по базе стал ответом на атаку химическим оружием на мирное население Сирии.