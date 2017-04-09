Полиция Норвегии предотвратила мощный теракт

Норвежские полицейские смогли обезвредить бомбу в столице страны Осло. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, несколько часов назад полицейские Осло заявили о том, что в городе найден предмет, похожий на бомбу, чуть позже местные источники заявили, что во время проверки этот предмет действительно оказался взрывным устройством и был вовремя обезврежен.
Место, где нашли взрывчатку, было оцеплено, все рестораны и развлекательные заведения, находящиеся поблизости, пришлось временно закрыть. Все посетители и прохожие были срочно эвакуированы. Через несколько минут после обнаружения подозрительного предмета на место прибыли саперы и взорвали бомбу. Пострадавших нет, сообщают в местной полиции.
Кроме того, европейские новостные агентства уже распространили информацию о том, что якобы в Осло был задержан подозреваемый, который собирался совершить террористический акт, однако эту информацию пока не подтвердили в полиции Норвегии на официальном уровне. Напомним, что 7 апреля произошел теракт в Стокгольме, а 3 апреля террористы устроили взрыв в метро Санкт-Петербурга.