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Больше всего в Европе от терактов страдают страны, которые всячески поддерживают Украину, – эксперт

Больше всего в Европе от терактов страдают страны, которые всячески поддерживают Украину, – эксперт
В последнее время от терактов больше всего страдают страны старой демократии, которые всячески поддерживают евроинтеграционные процессы в Украине. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал эксперт Украинского совета по международным отношениям Андрей Наджос. По его словам, Франция, Бельгия, Швеция, Германия – во всех этих странах случились теракты, и это страны старой демократии, то есть те, на которых базируется ЕС, которые производят больше ВВП и вкладывают больше средств в бюджет, и страны, которые помогают Украине бороться с российской агрессией.

«Не хочу проводить аналогии, но это страны, которые либо входят в Нормандский формат, или очень жестко отстаивают украинские интересы в рамках международных организаций. Мы здесь видим свою трагедию в том, что украинские друзья в Европе становятся все более уязвимыми», – отметил эксперт. По его словам, теракт в Стокгольме – это хорошая возможность для популистских партий поднять рейтинги. То же было в Польше: их политики называли цифру 400 тысяч украинских беженцев, а на самом деле речь идет о том, что за последний год 400 тысяч украинцев получили разрешение на работу.

«Политики в Польше хотели показать, что украинцы представляют опасность, это сотни тысяч беженцев, поэтому поляки должны закрывать границы, а на самом деле статус беженца по политическим мотивам с начала войны на Востоке получило менее 500 человек, но нашим политикам будет гораздо сложнее спекулировать вопросами безопасности, поскольку у нас идет война», – отметил Андрей Наджос.
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