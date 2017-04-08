Борис Джонсон відмінив свій візит до Росії через ситуацію в Сирії

Очільник британського міністерства закордонних справ Борис Джонсон відмінив свій офіційний візит до російської столиці через загострення ситуації в Сирії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це представництво міністра закордонних справ Великобританії заявило сьогодні, 8 квітня. В офіційній заяві МЗС зазначається, що останні події, які міжнародна спільнота спостерігає на території Сирії, кардинально змінили ситуацію. Наразі пріоритетом Великої Британії залишається посилення взаємозв’язків та контактів зі Сполученими Штатами Америки та іншими державами, щоб спільними силами домогтись досягнення режиму тиші та початку політичного процесу. В той же час Джонсон зауважив, що візит американського держсекретаря Рекса Тіллерсона відбудеться за планом 11-12 квітня і тоді представник США донесе спільне бачення ситуації російським посадовцям. Крім того очільник МЗС Сполученого Королівства висловив своє обурення щодо того, що Російська Федерація продовжує підтримувати режим Асада після того, як цивільне населення стало жертвами хімічної атаки.
Нагадаємо, візит Джонсона до РФ було заплановано на 10 квітня і це мало бути перше відвідування Росії для керівника МЗС Великобританії за останні 5 років.