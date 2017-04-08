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З'явилася нова інформація щодо теракту в Стокгольмі - ЗМІ

З'явилася нова інформація щодо теракту в Стокгольмі - ЗМІ
У вантажному автомобілі, який було використано для терористичного акту у Стокгольмі у п’ятницю, 7-го квітня, було знайдено вибухонебезпечні речовини. Про це у суботу повідомляє шведський телеканал «SVT» з посилання на джерела у правоохоронних органах, інформує replyua.net.

Згідно з повідомленням, під час обшуку вантажівки представники правоохоронних органів виявили сумку з вибухівкою. На даний момент поліція з’ясовує, чому нападник не підірвав вибухові пристрої. В той самий час поліція Стокгольма інформацію про вибухівку не підтверджує. Також не повідомляється і походження автотранспорту, за допомогою якого вчинили терористичний акт.

Як повідомлялося раніше, вдень у центрі Стокгольма невідомий на вантажному автомобілі в’їхав у натовп людей на пішохідній частині вулиці. Згідно з останніми офіційними даними, в результаті наїзду загинуло 4 людини. Ще 15 були поранені. Даний інцидент було кваліфіковано як теракт. Правоохоронні органи затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у вчинені даного теракту. Він являється вихідцем із Узбекистану. Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює інших причетних до даного інциденту. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за цей злочин.
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