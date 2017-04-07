Безпека Польщі неможлива без незалежної України – колишній міністр оборони

За словами Богдана Кліха, колишнього керівника польського Міністерства оборони і екс-депутата Європарламенту, без незалежної України немає безпечної Польщі. Про це інформує replyua.net.
Богдан Кліх прокоментував в інтерв'ю виданню «Новое время» спроби, спрямовані на те, щоб посварити Київ і Варшаву - зокрема, нещодавній напад на консульство Польщі в Луцьку. За його словами, дійсно є такі політики, які хочуть посварити українців і поляків, посіяти між ними ворожнечу. Вони прагнуть до того, щоб у дружбі України і Польщі, яка роками була двигуном для співпраці двох народів, утворилися щілини.
На думку колишнього міністра оборони, без незалежної України немає безпечної Польщі. При цьому в такій же мірі справедливим буде і зворотне твердження. Тобто, без безпечної Польщі немає незалежної України. Відповідно, за такими вчинками в обох країнах можуть стояти люди, які зацікавлені в тому, щоб Україна була несуверенною, а Польща - у небезпеці. Тим часом союз України і Польщі настільки важливий, що сам Кліх схильний приписувати такого роду вчинки представникам третьої сили. Дана сила розмовляє іншою мовою - це не український, і не польський.