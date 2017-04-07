«Посольство ДНР» в Чехии закрыто по решению суда

Краевой суд города Острава в Чехии принял решение о закрытии так называемого представительства «ДНР», и в ближайшее время оно будет ликвидировано. Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, возглавляла «посольство ДНР» Неля Лискова, представительница организации «Народное ополчение».
Ранее, осенью 2016 года, запрос на закрытие «учреждения» подавал Любомир Заоралк, министр иностранных дел Чехии, однако суд принял постановление только со второй попытки. «Председателю организации Лисковой выручили постановление о возбуждении дела», сообщила Лючи Ольшарова, представительница суда в Остраве. Лискова уже знает о вручении постановления – об этом сообщил один из пророссийских сайтов. В МИД Чехии, между тем, отметили, что глава МИД аргументировал, что создание «посольства» противоречит нормам международного права, а на них указывает Конституция Чехии, в частности, речь идет об уважении территориальной целостности других государств.
Также в МИД подчеркнули, что Лискова противоправно пользовалась титулом почетного консула и обходила закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.