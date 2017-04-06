Посли ЄС голосуватимуть за український безвіз 26 квітня - Йозвяк

Комітет постійних представників країн-членів Європейського союзу затвердять безвізовий режим для України вже 26-го квітня. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив брюсельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, інформує replyua.net.
«Нещодавно Європейський парламент прийняв рішення щодо візової лібералізації для громадян України. «За» дане рішення було отримано 521 голос, проти – 75. Утримались 36 євродепутатів. Посли країн Європейського союзу будуть голосувати вже 26-го квітня», - зазначив він. Як повідомлялося раніше, Європарламент проголосував за надання безвізового режиму для України.
Після позитивного рішення Європарламенту щодо українського безвізу мають також проголосувати у Раді Європейського союзу. Перед тим, як Рада ЄС затвердить безвізовий режим для України, за це мають проголосувати постійні представники країн-членів ЄС. Очікується, що безвізовий режим для українських громадян набуде чинності вже на початку червня поточного року. Напередодні у Європарламенті пройшли дебати щодо питання надання Україні безвізового режиму. Як відомо, ключові фракції ЄП заявили, що «Україна заслуговує на отримання безвізового режиму з ЄС».