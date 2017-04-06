Дочекались! Європарламент ухвалив безвізовий режим для України

Європейський парламент щойно проголосував за надання безвізового режиму для українських громадян з ЄС. Голосування відбулося під час другої частини пленарної сесії Європарламенту. Про це у четвер, 6-го квітня, повідомляє видання «ЄП», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, за затвердження проекту законодавчої резолюції щодо внесення України до переліку третіх країн, для громадян яких скасовують вимоги використання віз, проголосувала більша частина депутатів Європейського парламенту. Як повідомлялося раніше, 5-го квітня у Європарламенті відбулися дебати щодо питання надання громадянам України безвізового режиму з Європейським союзом.
Члени ключових фракцій Європейського парламенту наголосили, що на їхню думку Україна заслуговує на те, щоб її громадяни відвідували країни Євросоюзу без віз. В той самий час представники радикальних правих фракцій висловили свій протест проти ухвалення даного рішення. Як відомо, після голосування в Європейському парламенті безвізовий режим для України мають схвалити у Раді ЄС. Дана процедура являється формальною. Очікується, що безвізовий режим для України набуде чинності вже на початку червня поточного року.