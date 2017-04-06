Польща буде купувати у США зріджений газ

Офіційна Варшава прагне позбутися газової залежності від Росії, тому влада Польщі прийняла рішення про початок переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо імпорту зрідженого газу. Про це передає replyua.net. Вже цього тижня Матеуш Моравецький, котрий також є міністром економічного розвитку, перебував у Вашингтоні, де відбулася його зустріч з Ріком Перрі, міністром США з питань енергетики. Між обома сторонами відбулися переговори про можливість закупівлі поляками американського «блакитного палива». За словами Моравецького, у США йому дали «досить позитивну відповідь». Польський віце-прем'єр повідомив, що йому вдалося досягнути порозуміння з Перрі, і тому Варшава і Вашингтон будуть вести роботу над угодою.
В даний час Польща, одна з країн-членів НАТО, здійснює закупівлю у Росії приблизно двох третин газу. У Варшаві прагнуть знайти альтернативні джерела закупівель з метою захистити свої національні інтереси.
Якщо Польща почне закуповувати газ у США, це допоможе країні у диверсифікації своїх поставок енергоносіїв і та сприятиме енергетичну безпеку, сказав Моравецький в інтерв'ю журналістам.