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Німецькі спецслужби зайнялись ймовірними турецькими шпигунами

Німецькі спецслужби зайнялись ймовірними турецькими шпигунами
Німецькі правоохоронні органи почали розслідування проти 20 осіб, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь Туреччини, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

За даними німецького видання Die Welt, у ФРН розпочали кримінальні справи проти декількох десятків громадян Туреччини, які проживають на території Німеччини. Журналісти ФРН зазначають, що таку інформацію їм надали власні джерела у федеральному уряді. Відомо, що ймовірні зловмисники нібито шпигували за прибічниками руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюллена за замовленням офіційної Анкари. Відомо, що раніше турецька влада заявляла, що саме Гюллен і його прихильники були організаторами невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року. Однак згодом німецькі спецслужби заявили, що не виявили вагомих доказів щодо заяв Туреччини, яка в свою чергу потім звинуватила німців у покриванні Гюллена.

Німецькі спецслужби заявляють, що представники турецько-ісламської спілки, яка об’єднує у ФРН більше дев’яти сотень релігійних об’єднань та громад, працюють «донощиками для президента Реджепа Таїпа Ердогана». Однак ці особи тікають до Туреччини, намагаючись уникнути кримінального переслідування зі сторони німецьких правоохоронців.
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