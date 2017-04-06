У Європарламенті успішно завершилися дебати щодо безвізу для України

У Європарламенті пройшли дебати з питання надання безвізового режиму Україні, передає replyua.net. Дебати - це ще не голосування, але вони визначають, скільки голосів набере під час прийняття рішення той чи інший законопроект. Дебати відносно надання Україні безвізового режиму виявилися непростими. Напруження пристрастей не витримала навіть пожежна сигналізація, через що довелося перервати обговорення. Однак осередку загоряння не виявили, дебати продовжили.
Група депутатів намагалася наполегливо блокувати надання Україні безвізового режиму, один за іншим пропонуючи відповідні постанови, але більшість була «за», і противники безвіза програли. Голосів за надання Україні безвізового режиму більш ніж достатньо, і ні у кого немає сумнівів у позитивному результаті.
Безпосередньо голосування в Європарламенті пройде сьогодні, 6 квітня, але вже немає ніяких сумнівів в тому, що рішення надати Україні безвіз буде прийняте. Після цього залишиться всього один крок - рішення повинен затвердити Рада Євросоюзу. Рада ЄС розгляне надання безвізу Україні в кінці квітня або в травні. У разі позитивного рішення, через 20 днів після його прийняття українці зможуть їздити в країни Шенгенської зони без віз.