Премьер Дании призывает сохранить санкции и давление на Россию

Ларс Люкке Расмуссен, датский премьер-министр, провел совместную пресс-конференцию с украинским главой Петром Порошенко и заявил о том, что необходимо сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены все пункты Минских соглашений.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, также глава правительства Дании резко осудил незаконное присоединение Крыма к России и войну на востоке Украины. «Международное давление на Россию должно продолжаться, а Евросоюз должен сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока полностью не будут выполнены все пункты Минских соглашений. Украина должна знать, что она не одна, и не будет нами забыта», подчеркнул Расмуссен. Напомним, что Петр Порошенко совершил официальный визит в Данию. Глава Украины ранее встретился с Маргрете Второй, королевой Дании.
Эксперты положительно оценили поезду Порошенко в Данию, а королева во время аудиенции отметила, что в дальнейшем Украина может рассчитывать на поддержку и солидарность Дании. Также стало известно, что руководство Дании собирается выделить Украине финансовую помощь.