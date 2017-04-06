У Європейському парламенті провели дебати з приводу безвізового режиму для українців

У середу, 5 квітня, євродепутати висловлювали свої думки щодо перспектив відміни віз для України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Більша частина посадовців висловились на підтримку введення безвізу для українців, однак серед євродепутатів були і ті, хто виступив проти такого рішення. Член Європарламенту від ФРН, Міхаель Галлер вважає, що Україні вдалося досягти технічних та політичних зрушень, однак наразі лишається проблема, що реформи впроваджуються вповільних темпах. Щоправда Галлер зауважив, що на це ще впливає активний активний військовий конфлікт на Донбасі. Голландська представниця Беатрікс фор Сторк дорікнула українському главі державі в офшорному скандалі та масштабах корупції в Україні. Польський депутат Міхал Боні навпаки виступив на підтримку безвізу для українців, зауваживши, що в умовах війни на Донбасі, Україна впроваджує нововведення, зо змінюють країну на краще. Противником безвізу для громадян України виступив колега по партії Марін Ле Пен, Жиль Лебертон, який звинуватив Порошенка в тортурах проти тих, «кого підозрюють в сепаратизмі».
Остаточне рішення європейські депутати висловлять 6 квітня, проголосушви з цього приводу.