Німці почнуть штрафувати соціальні мережі

Німецька влада схвалила законопроект, яким передбачено накладати штрафи на соціальні мережі, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Штрафні санкції будуть накладати за те, що адміністрація соцмереж не буде виконувати належним чином зобов’язання щодо знищення забороненого контенту, зокрема, мова йде про записи і коментарі, які спрямовані на розпалювання ненависті. У Німеччині вирішила юридично зобов’язати представників соцмереж боротися з таким контентом через те, що на добровільній основі видаляється мінімум записів. Зокрема у Twitter видаляють лише 1 % відповідного контенту, у Facebook – трохи менше половини. Щоправда кращі показники має сайт YouTube, на якому знищується до 90 % забороненого контенту.
Згідно з ухваленим сьогодні, 5 квітня, законопроектом передбачається, що штрафи не будуть накладатись за одноразові правопорушення. Що ж стосується розмірів фінансових стягнень, то вони можуть сягати до 50 мільйонів євро. Деякі правозахисники вже висунули застереження, що, намагаючись уникнути штрафних санкцій, адміністратори соцмереж будуть видаляти занадто багато матеріалів, що значно обмежить свободу слова веб-просторі.