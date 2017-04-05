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У Придністров'ї скаржаться на Україну через експорт електроенергії до Молдови

У Придністров'ї скаржаться на Україну через експорт електроенергії до Молдови
Влада самопроголошеної ПМР оцінює домовленості щодо експорту української електроенергії до Молдови як частину політичної кампанії проти Придністров’я та Російської Федерації. Про це у середу, 5-го квітня, повідомляє видання «Лівий берег», інформує replyua.net.

Раніше Молдова купувала електричну енергію у Придністров’я. Мова йде про державну компанію «Интер РАО ЕЭС», яка належить Російській Федерації. «Такий крок з боку української влади свідчить про те, що Київ веде політичну війну проти Росії та Придністров’я. Це результати тієї політики, яку ми спостерігаємо зараз по відношенню до Кучурганської ГЕС. Взагалі ми розцінюємо цю ситуацію як пресинг на економіку нашої держави», - заявив «міністр економіки» самопроголошеної ПМР Сергій Оболоник. За його словами, влада Молдови прийняла рішення купувати електроенергію в Україні з метою видавити енергетичний бізнес Російської Федерації. «Наразі ми спостерігаємо спробу України та Молдови, які намагаються тиснути на російського інвестора. При цьому Україна переслідує власні політичні цілі, намагаючись зачепити Росію», - додав політик. Як відомо, Україна та Молдова домовилися про поставку української електроенергії.
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