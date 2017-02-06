Могеріні прокоментувала загострення ситуації на Донбасі

Представниця Європейського Союзу в сферах безпеки та зовнішньої політики Федеріка Могеріні надала свій коментар стосовно загострення ситуації на Донбасі, спілкуючись сьогодні, 6 лютого, в Брюсселі з пресою, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За словами Могеріні, Європа залишається вкотре стурбованою ситуацією на сході України. Представниця європейського відомства зазначила, що останні події довкола Авдіївки були тому причиною. Євросоюз продовжує закликати обидві сторони до повноцінного виконання Мінських домовленостей заради подальшого мирного регулювання ситуації на Донбасі. Європа, повідомила Могеріні, залишається непорушною в своїй позиції щодо підтримки України. Вони зі свого боку намагатимуться надавати більше уваги безпосередньому наданню послуг населенню та підвищенню рівня національної безпеки України.
Також європейські лідери, за словами Могеріні, не залишають поза увагою і тему реформування різних сфер українського життя. Мова йде про заходи спрямовані на подолання корупції як одного з основних напрямків роботи для української влади та дій, спрямованих на подальший економічний ріст країни.