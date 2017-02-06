У Мей заявили, що Brexit невідворотній незалежно від рішення парламенту

Прес-служба британського прем’єр-міністра Терези Мей, озвучила заяву керівниці уряду стосовно теми виходу Великобританії з Європейського Союзу, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Сьогодні, 6 лютого, в парламенті Великобританії почалися дебати щодо законопроекту про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Попередньо прес-службою прем’єр-міністра було озвучено заяву Терези Мей. Позиція глави уряду є незмінною, тому якщо навіть деякі парламентарі мають наміри змінити рішення Великобританії стосовно членства в ЄС або вимагати повторного вступу до об’єднання, їм це не вдасться. Представниця Мей зазначила, що уряд сподівається на те, що парламент виконає свої повноваження, надані їм народом.
Раніше повідомлялось, що на сайті британського уряду було оприлюднено чіткий план з позиціями Великобританії в питанні Brexit’у. Серед основних пунктів, згідно з текстом документу, британські керманичі прагнуть вести прозорий та чіткий діалог, гарантують захист прав громадян ЄС в Великій Британії, а також висувають відповідне прохання про захист прав британців перед керманичами Європейського Союзу.